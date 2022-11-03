***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 10:06
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.970314 TL dir. 02.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,26 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076451
BIST
12:104.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 33,75
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.114
En Düşük
4.056
12:1018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
12:1018,2167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0680
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1756
12:10973,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,33
|Açılış
|: 973,12
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KAREL
|23,32
|123.108.921
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|25,12
|20.147.623
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|50.082.212
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|124.011.366
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|403,50
|35.997.730
|% -6,53
|
|HEDEF
|13,11
|17.606.685
|% -5,62
|
|KAPLM
|113,20
|5.780.805
|% -5,11
|
|THYAO
|103,60
|5.463.738.523
|% 2,78
|
|TUPRS
|406,50
|3.030.507.265
|% 2,91
|
|ASELS
|35,92
|1.816.417.462
|% 0,11
|
|SASA
|132,00
|1.713.998.163
|% 4,43
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,53
|772.732.456
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,87
|995.885.627
|% -0,56
|
|PETKM
|14,13
|1.557.806.431
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,03
|889.295.438
|% 0,67
|
|ODAS
|8,53
|781.565.784
|% 0,83
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6269
|% 0,05
|
|Euro
|18,1902
|18,2015
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,8993
|21,0042
|% -1,20
|
|Frank
|18,3391
|18,4495
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,04
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-11,31
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|-97,00
|
|Tam
|6.561
|6.615
|-62,00
|
|Yarım
|3.197
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|-1,17
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 4, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 35, 696.00 milyon TL de
-
12:22SILVR
Yüzde 6.71 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 307 adet işlem
-
12:21NTGAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 622, 706 adet işlem
-
12:19POLHO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 075, 093 adet işlem
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KRDMD, EREGL