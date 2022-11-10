***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 11:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.989806 TL dir. 09.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079147
BIST
14:174.424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 62,91
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:1718,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:1718,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1129
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:171.021,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.021,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ERCB
|114,40
|63.654.276
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|240.955.340
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.255.278
|% -9,96
|
|ARASE
|178,50
|181.586.193
|% -8,93
|
|KLMSN
|16,86
|73.271.003
|% -8,37
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|GOLTS
|121,80
|129.005.772
|% -8,01
|
|THYAO
|111,80
|4.479.353.020
|% 0,54
|
|TCELL
|32,12
|2.559.359.898
|% -0,06
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|EREGL
|34,60
|2.117.459.082
|% -0,35
|
|ASELS
|37,96
|1.964.692.242
|% 0,58
|
|EKGYO
|5,15
|1.347.642.344
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.950.410.664
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,53
|1.858.034.840
|% 4,68
|
|YKBNK
|9,60
|1.130.919.072
|% 3,56
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5997
|18,6019
|% 0,08
|
|Euro
|18,5066
|18,5131
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1048
|21,2106
|% 0,42
|
|Frank
|18,7313
|18,8441
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,14
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.806
|6.854
|-6,00
|
|Yarım
|3.316
|3.351
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|91,98
|91,98
|-0,67
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32KGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 168 adet işlem
-
14:31PSGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 089, 844 adet işlem
-
14:30LINK
Yüzde 6.14 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 970 adet işlem
-
14:29GZNMI
Yüzde 7.26 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 643 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 50, 186.00 milyon TL de