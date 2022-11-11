***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 16:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.986610 TL dir. 10.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,103 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079519
BIST
16:544.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 25,77
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:5418,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:5419,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2867
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:541.052,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.052,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:54
|AKENR
|4,40
|88.977.807
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|194.340.862
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.305.508
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.372.908
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|48.696.375
|% -9,95
|
|TURGG
|266,00
|36.791.852
|% -8,40
|
|KZBGY
|17,07
|195.130.081
|% -7,03
|
|ETILR
|9,54
|33.527.669
|% -4,50
|
|THYAO
|112,80
|7.224.309.543
|% -0,53
|
|EREGL
|37,18
|5.772.004.245
|% -0,96
|
|ASELS
|39,44
|5.189.528.793
|% 3,68
|
|PETKM
|14,41
|3.273.696.146
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.906.104.904
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,76
|2.686.830.977
|% -0,10
|
|ODAS
|10,85
|2.727.449.728
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,17
|561.861.552
|% -2,69
|
|TSKB
|3,11
|712.439.540
|% -0,64
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5283
|18,5323
|% 0,23
|
|Euro
|19,1198
|19,1385
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,7767
|21,8859
|% 0,85
|
|Frank
|19,4602
|19,5774
|% 2,03
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,59
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.063
|112,00
|
|Tam
|6.937
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.369
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|2,65
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.29 ) 3, 963
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAKAB, AKENR, PRDGS, TUCLK, BRSAN, EGPRO, ALCTL, BRYAT, CELHA, MIATK
-
17:09
EGPRO, ERCB, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
SRVGY, BALAT, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09MANAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 41.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 871, 960 adet işlem