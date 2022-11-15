***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 09:40
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.044402 TL dir. 14.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,25 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079932
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.058,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,40
|48.009.684
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,39
|23.873.639
|% 0,00
|
|KNFRT
|13,90
|38.514.810
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|KRDMA
|10,40
|48.009.684
|% 0,00
|
|KRDMB
|10,39
|23.873.639
|% 0,00
|
|KNFRT
|13,90
|38.514.810
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,6065
|% 0,02
|
|Euro
|19,2166
|19,2391
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,8502
|21,9597
|% 0,21
|
|Frank
|19,6229
|19,7411
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% -0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.998
|7.138
|4,00
|
|Yarım
|3.399
|3.490
|2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.744
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,50
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN