***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 10:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.042100 TL dir. 18.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,78 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081334
BIST
11:254.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,85
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:2518,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:2519,1068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1282
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:251.043,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.043,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,29
BIST En Aktif Hisseler11:25
|MZHLD
|169,40
|2.233.370
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|22.895.840
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|29.583.101
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|31.704.997
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.784.096
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|168.044.427
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.902.309
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|118.786.215
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|185,80
|1.932.686.789
|% 6,35
|
|THYAO
|107,00
|1.592.354.083
|% 0,38
|
|PETKM
|15,14
|957.896.372
|% 0,93
|
|EKGYO
|5,62
|935.014.327
|% 2,37
|
|EREGL
|37,04
|890.869.999
|% 0,38
|
|EKGYO
|5,62
|935.014.327
|% 2,37
|
|ALBRK
|3,42
|438.572.156
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,41
|295.451.045
|% -0,82
|
|ADESE
|1,38
|123.194.696
|% 2,99
|
|YKBNK
|10,98
|841.118.190
|% 0,27
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6210
|% 0,06
|
|Euro
|19,0929
|19,1068
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,9491
|22,0592
|% -0,44
|
|Frank
|19,3831
|19,4998
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,04
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.967
|7.086
|-45,00
|
|Yarım
|3.384
|3.464
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|-0,34
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 12 kaybederek (% -0.39 ) 4, 899
-
11:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ALBRK
-
11:40
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, SEYKM
-
11:40XU100
Endeks 4, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 23, 519.00 milyon TL de
-
11:40KRONT
Yüzde 5.45 oranında artışla 94.85 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 863 adet işlem