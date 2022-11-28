***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 12:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.188702 TL dir. 25.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,127 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082570
BIST
15:074.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 78,82
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:0718,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:0719,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0968
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:071.053,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.053,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:07
|PCILT
|36,52
|41.905.819
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.859.977
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|110.694.980
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.712.664
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|402.475.322
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|86,50
|52.907.326
|% -9,09
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|MIATK
|130,70
|125.929.715
|% -6,91
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|THYAO
|116,40
|7.453.509.903
|% 2,28
|
|PETKM
|18,11
|3.950.961.174
|% 4,38
|
|EREGL
|42,30
|3.624.082.506
|% 1,00
|
|ASELS
|48,68
|3.282.930.339
|% 1,00
|
|KRDMD
|14,81
|2.866.433.198
|% -0,07
|
|SKBNK
|2,80
|1.046.553.651
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,83
|1.997.684.789
|% -1,16
|
|ISCTR
|10,55
|2.691.360.688
|% 2,93
|
|YKBNK
|11,89
|2.568.899.660
|% 3,84
|
|PETKM
|18,11
|3.950.961.174
|% 4,38
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6261
|18,6360
|% 0,01
|
|Euro
|19,4983
|19,5034
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4600
|22,5727
|% -0,06
|
|Frank
|19,6718
|19,7903
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,02
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,03
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.013
|7.119
|4,00
|
|Tam
|7.041
|7.098
|-11,00
|
|Yarım
|3.415
|3.470
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.735
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,46
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,01
|81,01
|-2,70
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22GLYHO
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 236, 304 adet işlem
-
15:21PAPIL
Yüzde 9.26 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 429 adet işlem
-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, EKGYO, VESTL
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 79 artarak (% 1.56 ) 4, 346
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, SNICA, SUNTK, DENGE, TETMT, UZERB, VANGD, RTALB, SMART, TRILC