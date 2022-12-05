***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 11:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.222156 TL dir. 02.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,67 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084258
BIST
14:414.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,59
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
14:4118,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
14:4119,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
14:411.075,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.075,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler14:41
|GLCVY
|31,68
|97.935.340
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|27.981.406
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|296.779.486
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|90.537.686
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|705.104.942
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|363.464.874
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|101.263.376
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|67.494.901
|% -9,97
|
|YESIL
|4,44
|9.428.953
|% -9,94
|
|KRDMD
|15,97
|6.530.003.366
|% 8,20
|
|THYAO
|129,90
|6.517.754.646
|% 1,25
|
|EREGL
|42,02
|5.283.299.931
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,26
|3.131.797.045
|% 1,68
|
|ASELS
|48,70
|2.956.152.801
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,26
|3.131.797.045
|% 1,68
|
|KRDMD
|15,97
|6.530.003.366
|% 8,20
|
|ADESE
|1,84
|379.555.466
|% 8,88
|
|ISCTR
|10,32
|1.813.051.402
|% -1,15
|
|ALBRK
|3,58
|567.558.160
|% 5,29
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6414
|% 0,04
|
|Euro
|19,6957
|19,7024
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,7877
|22,9020
|% -0,14
|
|Frank
|19,8631
|19,9828
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,03
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|7.181
|7.289
|-3,00
|
|Tam
|7.207
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.495
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|1,99
|
Seans Raporu
14:41
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14:56HKTM
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 77.60 lira fiyatla işlem gören hissede 546, 313 adet işlem
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14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 79 kaybederek (% -0.09 ) 4, 332
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, KRDMB, RHEAG, ATLAS, OZSUB, EUREN, BALAT, FRIGO, UZERB, SNPAM
-
14:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, SASA, YESIL, MIATK, PRKME
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14:55
YAPRK, LINK, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında