***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 12:14
lanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084724
BIST
17:135.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 56,85
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1318,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1319,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0452
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:131.065,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.065,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BARMA
|122,10
|32.830.859
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|123.441.613
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|775.709.184
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.749.888
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.586.378
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.349.191.264
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.915.800
|% -9,91
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|KRDMD
|17,21
|12.741.461.440
|% 6,04
|
|THYAO
|136,20
|8.173.464.620
|% -1,73
|
|EREGL
|42,72
|6.481.555.148
|% 0,66
|
|SISE
|40,36
|4.694.173.888
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,34
|3.902.510.340
|% 0,37
|
|KRDMD
|17,21
|12.741.461.440
|% 6,04
|
|EKGYO
|7,32
|3.614.436.305
|% 0,69
|
|ADESE
|1,85
|547.073.407
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,34
|3.902.510.340
|% 0,37
|
|ISCTR
|10,28
|2.247.447.181
|% 1,28
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6415
|% 0,02
|
|Euro
|19,5870
|19,5940
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6643
|22,7779
|% 0,17
|
|Frank
|19,7726
|19,8917
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,72
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-1,38
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28ATLAS
Yüzde 6.87 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 605, 265 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 56 artarak (% 1.29 ) 4, 391
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, DAGI, BARMA, DIRIT, KONTR, RHEAG, GLCVY, KSTUR, KRDMB, ERCB
-
17:26
OZSUB, GLCVY, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
RTALB, IHLGM, UNLU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında