***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 10:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.202569 TL dir. 06.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 12,46 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085108
BIST
10:374.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,17
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.982
10:3718,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:3719,5141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:371.063,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.063,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:37
|BIOEN
|21,34
|109.994.829
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,93
|11.367.926
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.250.672
|% 9,93
|
|KSTUR
|382,00
|953.472
|% 9,77
|
|BRKSN
|22,94
|4.095.192
|% 7,50
|
|PEKGY
|3,11
|27.431.747
|% -6,61
|
|PRDGS
|12,54
|13.054.730
|% -6,49
|
|ALFAS
|187,00
|142.515.461
|% -6,17
|
|EUREN
|15,73
|221.583.615
|% -6,06
|
|SMRTG
|99,70
|102.991.709
|% -5,05
|
|ODAS
|12,14
|545.564.604
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,30
|400.199.887
|% 0,83
|
|PGSUS
|432,80
|293.595.651
|% 2,32
|
|HALKB
|10,29
|259.042.305
|% 1,08
|
|EUREN
|15,73
|221.583.615
|% -6,06
|
|EKGYO
|7,30
|400.199.887
|% 0,83
|
|ODAS
|12,14
|545.564.604
|% 5,57
|
|ADESE
|1,86
|63.582.755
|% 1,64
|
|KATMR
|3,07
|57.111.909
|% 2,33
|
|AKFGY
|5,23
|78.810.013
|% 2,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6382
|18,6411
|% 0,03
|
|Euro
|19,5074
|19,5141
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5625
|22,6756
|% 0,08
|
|Frank
|19,7188
|19,8376
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,85
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.205
|5,00
|
|Yarım
|3.463
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,35
|0,04
|
|B. Petrol
|79,33
|79,33
|-0,02
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 98 kaybederek (% -0.22 ) 5, 354
-
10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, GUSGR
-
10:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BIOEN, YESIL
-
10:52XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 16, 933.00 milyon TL de
-
10:51ALFAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 187.10 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 669 adet işlem