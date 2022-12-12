***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 10:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.193120 TL dir. 09.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,99 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086545
BIST
11:285.131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 125,29
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.138
En Düşük
5.058
11:2818,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
11:2819,6562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6655
En Düşük
19,5838
11:281.072,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.072,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler11:27
|HUNER
|14,09
|63.393.195
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|43.307.245
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.150.239
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|84.956.737
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,98
|13.251.258
|% 9,95
|
|IDEAS
|48,34
|19.805.647
|% -4,84
|
|MRGYO
|4,92
|29.281.676
|% -4,65
|
|MNDTR
|27,84
|116.198.118
|% -4,07
|
|IDGYO
|4,85
|4.343.368
|% -3,96
|
|KUYAS
|22,26
|66.415.075
|% -3,22
|
|THYAO
|142,50
|3.513.559.426
|% 1,06
|
|SAHOL
|40,68
|1.927.214.915
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,78
|1.693.757.494
|% 2,91
|
|KRDMD
|16,92
|1.593.650.494
|% 2,55
|
|ASELS
|55,00
|1.592.800.381
|% 2,80
|
|EKGYO
|7,78
|1.693.757.494
|% 2,91
|
|ISCTR
|10,75
|1.069.678.358
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,72
|272.627.530
|% 2,26
|
|KRDMD
|16,92
|1.593.650.494
|% 2,55
|
|YKBNK
|11,42
|1.015.785.165
|% 0,62
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6429
|18,6485
|% 0,04
|
|Euro
|19,6501
|19,6591
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7552
|22,8693
|% -0,11
|
|Frank
|19,8476
|19,9672
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,85
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|13,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.779
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|-0,10
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:41KCAER
Yüzde 6.49 oranında artışla 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 073, 628 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 140, 21 artarak (% 2.62 ) 5, 496
-
11:40XU100
Endeks 5, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 35, 534.00 milyon TL de
-
11:40KCAER
Yüzde 6.32 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 184 adet işlem
-
11:39GLCVY
Yüzde 9.55 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 045 adet işlem