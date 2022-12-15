***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 11:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.203642 TL dir. 14.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 12,88 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087462
BIST
11:445.243
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 176,15
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.246
En Düşük
5.174
11:4418,6589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6589
En Düşük
18,6022
11:4419,8321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0673
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
11:441.064,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,99
|Açılış
|: 1.064,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler11:42
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|144.665.125
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|334.572
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|37.706.099
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|23.634.317
|% 9,95
|
|RALYH
|43,70
|355.972.485
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,46
|215.513.129
|% -9,01
|
|MZHLD
|12,64
|64.958.710
|% -6,37
|
|SILVR
|19,66
|103.271.684
|% -5,93
|
|IHAAS
|94,40
|4.879.306
|% -3,48
|
|THYAO
|142,30
|2.713.710.070
|% 3,87
|
|ENKAI
|25,28
|2.033.457.688
|% 8,50
|
|ASELS
|58,95
|2.002.167.249
|% 4,52
|
|ISCTR
|12,03
|1.934.012.151
|% 7,70
|
|AKBNK
|18,34
|1.919.535.348
|% 6,07
|
|EKGYO
|8,11
|1.489.039.690
|% 2,01
|
|ISCTR
|12,03
|1.934.012.151
|% 7,70
|
|SKBNK
|2,86
|457.366.829
|% 5,15
|
|VAKBN
|11,35
|1.489.402.125
|% 6,97
|
|YKBNK
|11,84
|1.406.957.802
|% 6,47
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5808
|18,6476
|% 0,14
|
|Euro
|19,7549
|19,8360
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,9770
|23,0922
|% -0,43
|
|Frank
|19,9870
|20,1074
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,14
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,40
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.195
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.484
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,50
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,59
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:56DOKTA
Yüzde 6.54 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 384 adet işlem
-
11:55ISCTR
Yüzde 7.70 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 324, 216 adet işlem
-
11:54XU100
Endeks 5, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 37, 695.00 milyon TL de
-
11:52ENKAI
Yüzde 8.41 oranında artışla 25.26 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 159, 184 adet işlem
-
11:51ULAS
Yüzde 9.31 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 487 adet işlem