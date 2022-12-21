***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 10:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.246019 TL dir. 20.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 13,62 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088913
BIST
11:075.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 58,72
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:0718,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:0719,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0447
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:071.089,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.089,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.571.611
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|BRKVY
|22,82
|796.350
|% 9,92
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,38
|5.554.104
|% -4,99
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|27.454.988
|% -4,16
|
|PAMEL
|238,20
|4.730.758
|% -3,99
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|HALKB
|14,95
|871.467.561
|% 3,10
|
|KOZAL
|533,70
|840.480.986
|% -0,43
|
|ENJSA
|31,74
|685.874.961
|% 5,87
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|ADESE
|2,12
|298.903.924
|% -1,40
|
|ALBRK
|3,66
|295.966.719
|% 1,67
|
|HALKB
|14,95
|871.467.561
|% 3,10
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6650
|18,6718
|% 0,11
|
|Euro
|19,8464
|19,8540
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6473
|22,7608
|% 0,03
|
|Frank
|20,0674
|20,1883
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9466
|4,9714
|% 0,05
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,25
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.331
|7.385
|-12,00
|
|Yarım
|3.561
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,34
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:21ORGE
Yüzde 6.31 oranında artışla 28.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 846 adet işlem
-
11:19DITAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 094 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 43 artarak (% 0.96 ) 5, 906
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, VAKBN, EKGYO
-
11:18XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 30, 779.00 milyon TL de