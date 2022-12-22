***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 11:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.249117 TL dir. 21.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 14,11 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089140
BIST
15:245.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,69
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2418,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2419,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:241.089,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.089,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ULUFA
|9,46
|360.557.100
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.980.315
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.232.622
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,60
|38.817.815
|% -4,27
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OZGYO
|6,23
|230.910.047
|% -3,26
|
|THYAO
|143,40
|4.601.200.907
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|ENKAI
|27,88
|3.472.014.369
|% 4,26
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.569.114.922
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,07
|2.522.063.706
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,19
|577.806.964
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.027.260.753
|% 1,42
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6624
|18,6776
|% 0,09
|
|Euro
|19,8488
|19,8602
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4265
|22,5390
|% -0,25
|
|Frank
|20,0636
|20,1845
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.347
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.558
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,50
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, AHGAZ, UMPAS, AYCES, PLTUR, TERA, SODSN, ULUFA
-
15:39
OTTO, YBTAS, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
PAMEL, MERCN, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 127 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem