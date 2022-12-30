***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 12:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.312865 TL dir. 29.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 13,15 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 29.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091394
BIST
15:165.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 82,27
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.560
En Düşük
5.511
15:1618,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:1619,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:161.095,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.095,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TERA
|19,48
|3.158.429
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.039.948
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.441.759
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|419.592.952
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.404.974
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,92
|336.974.033
|% -6,25
|
|ASELS
|62,10
|7.374.476.693
|% 5,61
|
|TUPRS
|534,00
|4.271.527.980
|% 5,43
|
|THYAO
|144,00
|4.074.296.658
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|EKGYO
|8,87
|2.915.337.157
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,70
|2.383.334.408
|% 5,52
|
|YKBNK
|11,95
|2.134.247.094
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.284.075.876
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.001.309.142
|% 0,62
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7160
|18,7197
|% 0,08
|
|Euro
|19,9829
|19,9955
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4818
|22,5946
|% -0,11
|
|Frank
|20,2003
|20,3219
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9611
|4,9859
|% 0,02
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, HEKTS, AKSEN
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 48 artarak (% 1.62 ) 4, 915
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, AKSGY, SAMAT, BRKSN, TERA
-
15:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, PRDGS, ZEDUR, ULUFA
-
15:30
VKING, COSMO, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında