***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 11:44
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.294228 TL dir. 30.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 13,30 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091991
BIST
15:595.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 142,02
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.655
En Düşük
5.568
15:5918,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:5920,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:591.099,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.099,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGEEN
|6.812,30
|601.196.448
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.114.236
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.084.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.535.981
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|237.047.640
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,02
|51.450.420
|% -6,88
|
|EREGL
|42,42
|7.026.078.387
|% 2,81
|
|THYAO
|145,60
|5.997.165.345
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|TCELL
|40,42
|4.166.138.164
|% 6,71
|
|ASELS
|63,90
|4.069.746.063
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,41
|5.780.539.000
|% 7,79
|
|YKBNK
|12,03
|2.518.877.957
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,04
|2.141.226.235
|% 4,35
|
|PETKM
|20,30
|3.424.332.725
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,13
|2.200.239.031
|% 2,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7312
|% 0,16
|
|Euro
|19,9932
|20,0384
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1843
|20,3059
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9671
|4,9920
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,66
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:13EYGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 863 adet işlem
-
16:12KNFRT
Yüzde 6.49 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 962, 289 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 72 artarak (% 2.59 ) 6, 099
-
16:11XU100
Endeks 5, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 148.00 milyon TL de
-
16:11TCELL
Yüzde 6.71 oranında artışla 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 981, 859 adet işlem