***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 11:31
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.269818 TL dir. 04.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 12,77 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.01.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093932
BIST
14:245.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -109,27
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2418,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2419,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0486
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:241.116,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.116,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:22
|DOGUB
|11,00
|50.799.521
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|ARMDA
|199,20
|11.689.435
|% 9,87
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.063.385
|% 9,77
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.084.495
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.208.600
|% -9,87
|
|TERA
|23,50
|324.261.415
|% -9,27
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|THYAO
|143,00
|8.395.091.914
|% -1,04
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|ASELS
|63,70
|4.250.027.456
|% -2,23
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|EREGL
|42,92
|14.607.058.506
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,13
|2.927.078.689
|% -3,08
|
|KRDMD
|19,14
|5.409.821.040
|% -3,28
|
|YKBNK
|11,36
|2.157.776.724
|% -2,41
|
|AKBNK
|19,50
|2.916.034.564
|% -0,76
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7621
|18,7668
|% 0,13
|
|Euro
|19,9189
|19,9352
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4904
|22,6032
|% -0,19
|
|Frank
|20,1626
|20,2840
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:35ISSEN
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 475, 795 adet işlem
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KRDMD
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TOASO
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 98 kaybederek (% -1.78 ) 4, 808
-
14:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUSE, MARTI, UMPAS