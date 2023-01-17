***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 11:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.240577 TL dir. 16.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.01.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102771
BIST
14:365.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 40,73
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:3618,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:3620,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:361.152,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.152,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DURDO
|44,22
|20.756.913
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.359.996
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.929.111
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.469.599
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.442.936
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|833.473
|% -9,31
|
|POLTK
|1.528,20
|64.030.746
|% -6,82
|
|MSGYO
|7,02
|39.295.974
|% -5,52
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,96
|7.537.142.163
|% -0,15
|
|KRDMD
|20,10
|7.383.883.114
|% 6,18
|
|THYAO
|144,50
|6.406.255.125
|% 0,07
|
|TUPRS
|558,40
|3.946.611.021
|% 3,35
|
|ASELS
|57,75
|2.819.733.885
|% -0,35
|
|KRDMD
|20,10
|7.383.883.114
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,39
|2.546.027.644
|% 2,57
|
|EREGL
|40,96
|7.537.142.163
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,67
|1.617.720.522
|% -0,62
|
|PETKM
|18,29
|2.437.158.873
|% -0,05
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7893
|18,7945
|% 0,05
|
|Euro
|20,3311
|20,3382
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,9092
|23,0240
|% 0,29
|
|Frank
|20,3175
|20,4399
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,01
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,72
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|7.755
|7.905
|-9,00
|
|Tam
|7.826
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.813
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|-0,25
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,70
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49SEKFK
Yüzde 5.14 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 678, 753 adet işlem
-
14:48VKING
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 021 adet işlem
-
14:47XU100
Endeks 5, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 73, 315.00 milyon TL de
-
14:47PRDGS
Yüzde 9.37 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 047, 274 adet işlem
-
14:46KIMMR
Yüzde 5.50 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 285, 461 adet işlem