***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 10:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.269395 TL dir. 18.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,55 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.01.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103121
BIST
11:105.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 42,02
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.430
En Düşük
5.349
11:1018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
18,8091
En Düşük
18,7301
11:1020,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0641
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
20,3572
En Düşük
20,2399
11:101.155,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,94
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:08
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|172.181.139
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|109.937.929
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|17.418.410
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.053.821
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,00
|9.795.844
|% -7,72
|
|KZBGY
|27,66
|155.946.467
|% -5,08
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|TERA
|24,16
|6.627.987
|% -3,36
|
|BFREN
|5.419,00
|15.442.202
|% -3,12
|
|THYAO
|151,40
|3.792.888.873
|% 1,54
|
|EREGL
|40,96
|2.082.328.743
|% 0,94
|
|KRDMD
|19,57
|1.590.942.788
|% 0,77
|
|ASELS
|62,20
|1.377.491.787
|% -1,35
|
|SISE
|44,40
|1.169.778.069
|% 2,35
|
|KRDMD
|19,57
|1.590.942.788
|% 0,77
|
|YKBNK
|9,76
|631.162.934
|% 1,04
|
|EKGYO
|8,45
|544.395.833
|% 0,36
|
|EREGL
|40,96
|2.082.328.743
|% 0,94
|
|AKBNK
|17,60
|846.031.261
|% 1,38
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7939
|18,7977
|% -0,01
|
|Euro
|20,3369
|20,3488
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1071
|23,2229
|% -0,07
|
|Frank
|20,4333
|20,5564
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.156
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.847
|7.911
|32,00
|
|Yarım
|3.823
|3.871
|15,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.935
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|0,01
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,70
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:23NUHCM
Yüzde 4.87 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 081 adet işlem
-
11:22YYAPI
Yüzde 6.64 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 507, 111 adet işlem
-
11:21CUSAN
Yüzde 7.84 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 412 adet işlem
-
11:20BEYAZ
Yüzde 6.49 oranında artışla 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 997, 205 adet işlem
-
11:19XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 26, 059.00 milyon TL de