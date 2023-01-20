***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 09:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.272023 TL dir. 19.01.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,81 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103340
BIST
12:005.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 69,00
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
12:0018,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
12:0020,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0523
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
12:001.166,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.166,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|110,20
|305.719.609
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|35.517.894
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.823.464
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.038.357
|% 9,96
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRDGS
|8,90
|46.335.247
|% -4,20
|
|ZOREN
|5,90
|411.894.904
|% -4,07
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|PCILT
|35,54
|40.313.226
|% -3,95
|
|THYAO
|154,10
|3.693.199.751
|% -0,32
|
|EREGL
|41,12
|3.479.813.656
|% 1,88
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|TCELL
|39,90
|1.853.527.495
|% 6,91
|
|YKBNK
|10,09
|2.025.917.031
|% 4,02
|
|EKGYO
|8,63
|1.587.533.208
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,97
|475.211.112
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,39
|2.376.238.645
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,18
|1.277.852.181
|% 4,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8008
|18,8062
|% 0,09
|
|Euro
|20,3868
|20,3968
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,1714
|23,2876
|% -0,16
|
|Frank
|20,3737
|20,4964
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9916
|5,0167
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,07
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.167
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.907
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.853
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,53
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, THYAO
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 99 artarak (% 1.41 ) 4, 906
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, IDGYO, OTTO, SOKE, SDTTR, BNTAS, PKART
-
12:15
ONCSM, SOKE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
SANEL, KUVVA, BFREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında