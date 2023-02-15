***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 11:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.02.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.223007 TL dir. 07.02.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9,80 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.02.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113483
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2420,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0368
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:241.112,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SELGD
|4,95
|862.294
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.173.751
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|496.388.286
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|389.001.727
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|629.824.219
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.229.220
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.663.210
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.604.593
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.078.566
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.775.664
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.894.394
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,97
|266.434.421
|% 3,13
|
|BSOKE
|6,07
|510.883.635
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.047.136
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.424
|% 9,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8487
|% 0,07
|
|Euro
|20,1890
|20,1990
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6700
|22,7837
|% -0,85
|
|Frank
|20,3693
|20,4920
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0092
|5,0343
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,10
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,45
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.546
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,58
|
Seans Raporu
15:24
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
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15:33
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
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15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
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15:33
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