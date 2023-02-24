***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 10:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.528838 TL dir. 23.02.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,42 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116646
BIST
10:335.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 5,20
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3318,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3320,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0146
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:331.106,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.106,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ULUSE
|347,60
|26.508.964
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.464.305
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|NUHCM
|159,80
|146.935.492
|% 7,61
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|DERHL
|5,30
|7.667.208
|% -7,02
|
|BASCM
|5,25
|1.453.772
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|2.314.470
|% -6,43
|
|VKING
|31,80
|4.528.139
|% -5,92
|
|ATLAS
|3,29
|1.585.884
|% -5,46
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|EREGL
|45,12
|1.062.299.787
|% 1,67
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,91
|495.002.516
|% 2,86
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|AKBNK
|16,16
|399.216.501
|% 0,31
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8780
|18,8821
|% 0,04
|
|Euro
|19,9999
|20,0097
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6205
|22,7340
|% -0,01
|
|Frank
|20,1087
|20,2299
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,04
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,50
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|2,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|1,00
|
Seans Raporu
10:31
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10:44BSOKE
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 231 adet işlem
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10:43MIATK
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 93.85 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 789 adet işlem