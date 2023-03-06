***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 11:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.594454 TL dir. 03.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,536 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120328
BIST
14:285.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 121,49
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2818,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2820,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 12,8267
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9174
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:281.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.360.883
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.563.136
|% -9,99
|
|KGYO
|31,60
|24.663.266
|% -4,24
|
|SELGD
|6,70
|4.081.049
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,60
|221.095.454
|% -3,49
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|TUPRS
|625,60
|2.166.295.300
|% 2,47
|
|KRDMD
|20,74
|2.155.468.378
|% -1,33
|
|THYAO
|140,70
|2.139.530.867
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.895.645.721
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.253.092.531
|% 1,61
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,44
|1.454.718.592
|% 5,51
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8914
|18,9079
|% 0,10
|
|Euro
|20,0960
|20,1013
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6249
|22,7384
|% -0,26
|
|Frank
|20,1352
|20,2565
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0205
|5,0457
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.642
|7.689
|46,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,33
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:42YEOTK
Yüzde 6.06 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 979 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
-
14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem