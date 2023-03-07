***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 11:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.670861 TL dir. 06.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,802 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120924
BIST
14:285.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 17,43
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2818,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0230
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2820,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:281.120,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.120,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BLCYT
|14,85
|34.872.007
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.638.323
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.221.481
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.475.571
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.193.990
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,30
|613.690.603
|% -9,49
|
|NATEN
|155,20
|178.757.589
|% -8,11
|
|RYSAS
|26,26
|19.322.131
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.976
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,40
|4.374.381.950
|% 0,00
|
|ASTOR
|48,02
|3.986.049.816
|% 8,35
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|THYAO
|141,80
|3.534.938.216
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,79
|3.475.574.596
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,18
|3.706.636.991
|% 1,70
|
|SKBNK
|2,64
|476.846.745
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,89
|3.344.407.578
|% 0,75
|
|EKGYO
|8,26
|1.124.962.377
|% -1,08
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9128
|18,9175
|% 0,12
|
|Euro
|20,1699
|20,1747
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6537
|22,7673
|% 0,04
|
|Frank
|20,2021
|20,3238
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0238
|5,0490
|% 0,08
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41UNLU
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 426 adet işlem
-
14:40ISGSY
Yüzde 8.05 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 563, 268 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 5, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 61, 449.00 milyon TL de
-
14:37RAYSG
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 926 adet işlem
-
14:36BERA
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 180, 970 adet işlem