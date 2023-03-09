***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 11:27
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.693317 TL dir. 08.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,75 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122148
BIST
15:345.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,79
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3418,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3420,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0964
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:341.107,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.107,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:32
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|50.213.410
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.436.948
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.195.904
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.053.534
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|543.418.424
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,66
|6.126.894.427
|% 2,73
|
|EREGL
|43,36
|5.558.941.827
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,16
|4.884.820.318
|% 1,15
|
|OYAKC
|45,42
|3.948.789.213
|% 6,57
|
|YKBNK
|11,74
|3.916.710.462
|% 1,29
|
|ISCTR
|14,66
|6.126.894.427
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,74
|3.916.710.462
|% 1,29
|
|AKBNK
|20,16
|4.884.820.318
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,70
|521.996.922
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,30
|1.500.470.373
|% 2,34
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9396
|18,9645
|% 0,13
|
|Euro
|20,0881
|20,0936
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4513
|22,5639
|% 0,33
|
|Frank
|20,1122
|20,2334
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0346
|5,0598
|% 0,09
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|3,82
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.603
|-1,00
|
|Tam
|7.531
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.679
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,15
|
Seans Raporu
15:32
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15:47BOBET
Yüzde 5.74 oranında artışla 17.88 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 907, 602 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 64 artarak (% 0.69 ) 6, 059
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15:44XU100
Endeks 5, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 69, 088.00 milyon TL de
-
15:44BOBET
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 899, 680 adet işlem
-
15:43KRGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 817, 444 adet işlem