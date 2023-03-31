***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 14:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.390797 TL dir. 30.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9,66 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130192
BIST
15:204.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -65,20
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2019,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2020,9220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0164
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:201.220,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:20
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1791
|19,1845
|% 0,09
|
|Euro
|20,9038
|20,9220
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6642
|23,7829
|% -0,06
|
|Frank
|20,8464
|20,9720
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0952
|5,1208
|% 0,07
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.244
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.042
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.021
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|0,10
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:34PCILT
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 142 adet işlem
-
15:33BSOKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 063, 483 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de