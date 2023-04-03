***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2023 10:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.351682 TL dir. 31.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,49 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 31.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130819
BIST
11:354.737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -75,70
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3519,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3520,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:351.212,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.212,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:35
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|ULAS
|13,00
|4.634.240
|% 8,33
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1968
|19,2073
|% 0,17
|
|Euro
|20,8239
|20,8353
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,5741
|23,6924
|% -0,01
|
|Frank
|20,8206
|20,9460
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1025
|5,1280
|% 0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50KRGYO
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 14.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 964 adet işlem
-
11:49DYOBY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 162 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 2 kaybederek (% -1.55 ) 5, 212
-
11:48XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 15, 206.00 milyon TL de
-
11:48TNZTP
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 518 adet işlem