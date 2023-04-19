***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.534924 TL dir. 18.04.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,27 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.04.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139988
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KOPOL
|39,40
|729.565.560
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|117.364.802
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,16
|342.946.915
|% 7,04
|
|IMASM
|51,45
|261.363.199
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.243.384
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|ONCSM
|90,85
|47.262.944
|% -5,46
|
|SMART
|8,08
|43.332.813
|% -5,16
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|THYAO
|134,20
|1.585.267.225
|% -1,47
|
|KOZAA
|48,22
|1.373.047.414
|% 3,65
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|CVKMD
|168,90
|986.962.370
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,26
|3.321.442.674
|% 2,80
|
|GSRAY
|9,74
|995.689.018
|% 4,73
|
|EKGYO
|6,69
|461.110.816
|% -0,30
|
|YKBNK
|10,18
|472.543.894
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,87
|528.045.737
|% -1,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4009
|% 0,00
|
|Euro
|21,2583
|21,2875
|% 0,04
|
|Sterlin
|23,9934
|24,1138
|% -0,16
|
|Frank
|21,4894
|21,6188
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1581
|5,1839
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-33,30
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,42
|
|Cumhuriyet
|8.892
|9.027
|61,00
|
|Tam
|8.921
|9.078
|28,00
|
|Yarım
|4.357
|4.444
|13,00
|
|Çeyrek
|2.179
|2.229
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem
-
15:18IMASM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 194 adet işlem