***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 10:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.341034 TL dir. 04.05.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9,18 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.05.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147195
BIST
12:044.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -62,06
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0419,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0421,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0620
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:041.278,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.307.622
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.448.931
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|GESAN
|51,55
|255.313.427
|% -7,78
|
|PAMEL
|149,50
|51.032.368
|% -7,72
|
|EMKEL
|5,95
|43.849.834
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|THYAO
|126,40
|971.056.359
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,42
|719.004.458
|% -6,15
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|EKGYO
|5,39
|275.038.538
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|392.905.261
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,79
|410.422.086
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4962
|19,5007
|% 0,16
|
|Euro
|21,5119
|21,5250
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,4993
|24,6221
|% 0,28
|
|Frank
|21,7790
|21,9102
|% -0,61
|
|Riyal
|5,1843
|5,2103
|% 0,07
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.490
|4.572
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.224
|2.272
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|1,16
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de