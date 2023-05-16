***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 09:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.396493 TL dir. 15.05.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9,30 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.05.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151596
BIST
11:324.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -23,88
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3219,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0514
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3221,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1359
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:321.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:32
|AVHOL
|30,88
|6.555.608
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.621.717
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|415.611.892
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|330.116.874
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|161.134.385
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|160.109.283
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,00
|2.869.331.999
|% -5,39
|
|THYAO
|128,90
|1.909.020.235
|% 3,62
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|SAHOL
|37,50
|850.790.154
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,07
|517.936.199
|% 2,36
|
|KATMR
|1,17
|68.375.662
|% 0,86
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|KOZAL
|17,87
|674.680.669
|% 2,17
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7015
|19,7057
|% 0,26
|
|Euro
|21,4719
|21,4993
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,6075
|24,7309
|% 0,22
|
|Frank
|21,9900
|22,1225
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2393
|5,2656
|% 0,24
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,22
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47ISCTR
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 131, 446 adet işlem
-
11:45OTKAR
Yüzde -79.58 oranında düşüşle 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 521 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ