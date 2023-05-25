***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2023 12:30
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.43341 TL dir. 24.05.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,02 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.05.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153765
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:1019,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:101.256,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.256,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.498.201
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.325.602
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,06
|50.089.950
|% 9,45
|
|SAMAT
|21,12
|55.189.728
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|550.499
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,76
|60.289.589
|% -6,42
|
|CELHA
|28,22
|22.537.899
|% -4,53
|
|THYAO
|135,60
|1.822.458.468
|% 2,11
|
|SASA
|49,54
|1.502.539.368
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|783.550.062
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,27
|417.015.649
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,91
|560.045.720
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.847.366
|% 7,22
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9222
|19,9265
|% 0,19
|
|Euro
|21,3978
|21,4271
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5836
|24,7069
|% 0,25
|
|Frank
|21,9014
|22,0334
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2957
|5,3223
|% 0,15
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.537
|4.666
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.333
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|-0,85
|