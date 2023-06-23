***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 10:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.812497 TL dir. 22.06.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,45 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.06.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161506
BIST
'
11:225.570
En Düşük
|Değişim
|: 2,62%
|| 141,96
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2225,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,3459
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2227,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2208
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:221.552,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DERIM
|10,34
|13.531.805
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.516.525
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,94
|23.975.452
|% 8,57
|
|KONKA
|43,80
|130.349.322
|% 8,20
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BURVA
|59,80
|18.004.984
|% -9,60
|
|BMSTL
|44,42
|207.049.130
|% -9,12
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.828,20
|37.290.949
|% -7,25
|
|THYAO
|185,00
|3.059.359.374
|% 2,61
|
|AKBNK
|19,96
|2.400.224.484
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,99
|2.367.393.359
|% 4,67
|
|ISCTR
|13,84
|1.389.420.154
|% 4,53
|
|GARAN
|31,80
|1.121.397.485
|% 4,74
|
|YKBNK
|12,99
|2.367.393.359
|% 4,67
|
|AKBNK
|19,96
|2.400.224.484
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,84
|1.389.420.154
|% 4,53
|
|EKGYO
|7,22
|656.010.686
|% 5,25
|
|SKBNK
|2,60
|172.762.454
|% 3,59
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2156
|25,2207
|% 1,39
|
|Euro
|27,3899
|27,4337
|% 0,81
|
|Sterlin
|31,8990
|32,0589
|% 0,89
|
|Frank
|27,8794
|28,0474
|% 0,70
|
|Riyal
|6,6909
|6,7244
|% 1,18
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
-
11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem
-
11:35KONKA
Yüzde 8.10 oranında artışla 43.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 971, 547 adet işlem