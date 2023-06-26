***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2023 10:36
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.840755 TL dir. 23.06.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,806 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.06.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162127
BIST
'
11:555.707
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 123,95
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.707
11:5526,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7775
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5528,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,9163
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:551.615,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 55,91
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.947.206
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|19.227.713
|% -4,91
|
|POLTK
|2.620,00
|32.924.835
|% -4,53
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|BURVA
|65,60
|13.691.089
|% -3,39
|
|THYAO
|190,60
|4.407.373.569
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ASTOR
|60,10
|1.424.665.201
|% 7,51
|
|KOZAL
|24,14
|1.204.776.155
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ISCTR
|14,14
|949.520.389
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|486.927.007
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,67
|150.796.440
|% 3,49
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9555
|26,0080
|% 3,08
|
|Euro
|28,2540
|28,3500
|% 3,34
|
|Sterlin
|33,0213
|33,1869
|% 3,25
|
|Frank
|28,9304
|29,1047
|% 3,20
|
|Riyal
|6,9114
|6,9461
|% 3,03
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|43,94
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.097
|5.262
|235,00
|
|Çeyrek
|2.557
|2.631
|117,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,96
|0,74
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:09BRISA
Yüzde 7.47 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 683 adet işlem
-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem