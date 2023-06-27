***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2023 10:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.06.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.867976 TL dir. 26.06.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,095 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.06.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162611
BIST
'
11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.605,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|70,95
|2.548.493
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.373,30
|161.059.896
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.505.237
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.655.935
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|GRSEL
|20,60
|9.676.318
|% -2,65
|
|MAKIM
|27,50
|4.939.870
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|17.412.876
|% -2,53
|
|MACKO
|88,25
|11.769.779
|% -2,32
|
|THYAO
|190,30
|1.835.800.446
|% -0,37
|
|ASTOR
|63,80
|1.531.839.307
|% 5,54
|
|KOZAL
|24,58
|610.505.710
|% -1,92
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|TOASO
|250,40
|447.725.274
|% 3,47
|
|ZOREN
|3,39
|225.613.684
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,47
|371.305.683
|% 0,27
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,04
|416.987.382
|% -0,69
|
|ODAS
|6,96
|183.920.483
|% 1,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9358
|25,9756
|% 0,28
|
|Euro
|28,3770
|28,4424
|% 0,46
|
|Sterlin
|32,8751
|33,0400
|% -0,11
|
|Frank
|28,8348
|29,0085
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8825
|6,9170
|% -0,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|
Seans Raporu
11:00
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11:15AVGYO
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11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.09 ) 5, 162
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11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, VKFYO, MAKTK, AVHOL, BRMEN, ACSEL, GRNYO, BRYAT, UFUK
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