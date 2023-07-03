***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2023 11:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.06.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.916522 TL dir. 27.06.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 11,496 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.06.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163359
BIST
'
14:215.963
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 203,66
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:2126,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1950
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:2128,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2935
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:211.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|ULUFA
|6,06
|50.269.530
|% 7,45
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|LIDER
|87,50
|35.530.401
|% -0,96
|
|BMSTL
|43,10
|44.767.238
|% -0,74
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|EUPWR
|91,85
|458.953.807
|% 1,10
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0685
|26,0983
|% 0,81
|
|Euro
|28,4100
|28,4161
|% 1,01
|
|Sterlin
|32,9517
|33,1170
|% 0,57
|
|Frank
|28,8951
|29,0692
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9292
|6,9640
|% 0,70
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.604
|5,68
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.613
|10.900
|-13,17
|
|Yarım
|5.158
|5.288
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:19
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