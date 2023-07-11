***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 11:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.97101 TL dir. 10.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 16,09 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170358
BIST
'
14:296.332
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 61,24
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:2926,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:2928,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:291.625,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.625,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|CANTE
|29,64
|1.010.203.715
|% -8,80
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.906.371
|% -7,93
|
|LUKSK
|54,65
|20.708.638
|% -7,45
|
|THYAO
|217,10
|4.999.553.463
|% 1,16
|
|SASA
|61,25
|4.244.208.579
|% 3,90
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|ASELS
|63,10
|2.987.222.785
|% 2,44
|
|ASTOR
|79,75
|2.524.508.649
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,52
|2.349.316.527
|% 1,67
|
|ADESE
|1,76
|378.201.754
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,95
|449.726.301
|% 2,08
|
|YKBNK
|13,17
|1.920.000.736
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1009
|26,1068
|% 0,07
|
|Euro
|28,6942
|28,7110
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% 0,45
|
|Frank
|29,4809
|29,6585
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9397
|6,9745
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,38
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.468
|10.665
|23,00
|
|Yarım
|5.234
|5.357
|12,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,03
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,34
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42KTLEV
Yüzde 8.73 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 971, 673 adet işlem
-
14:41ATAGY
Yüzde 6.02 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 496 adet işlem
-
14:40BIGCH
Yüzde 5.37 oranında artışla 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 812, 809 adet işlem
-
14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, TCELL
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.32 ) 5, 689