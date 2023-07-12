***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 13:29
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.981455 TL dir. 11.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 17,76 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170829
BIST
'
14:046.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -21,30
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0426,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0471
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0428,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0757
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
14:041.626,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler14:04
|VKING
|46,42
|66.401.769
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.637.815
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.399.983
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.208.975
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.696.964
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.797.357
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|997.547.639
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,26
|137.833.200
|% -8,40
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,74
|55.877.323
|% -6,29
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|THYAO
|212,70
|3.524.823.229
|% -1,21
|
|ASTOR
|81,75
|2.988.493.024
|% 2,06
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,51
|2.531.264.702
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|SKBNK
|2,99
|673.937.795
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1339
|26,1405
|% 0,18
|
|Euro
|28,8037
|28,8123
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6724
|33,8413
|% 0,03
|
|Frank
|29,6506
|29,8293
|% 0,27
|
|Riyal
|6,9505
|6,9854
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,64
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.670
|10,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19ALKA
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 982 adet işlem
-
14:18IZINV
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 754 adet işlem
-
14:17BURVA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 640 adet işlem
-
14:16ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 498 adet işlem
-
14:15XU100
Endeks 6, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 68, 342.00 milyon TL de