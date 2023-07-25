***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 09:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.001002 TL dir. 24.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 33,44 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174794
BIST
'
10:456.684
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -11,02
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4526,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0161
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4529,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0825
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:451.699,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.699,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:45
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9579
|% 0,06
|
|Euro
|29,8047
|29,8295
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,09
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.049
|11.177
|23,00
|
|Yarım
|5.524
|5.614
|11,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,22
|21,25
|0,11
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|-0,11
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00PAPIL
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 272 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.07 ) 7, 242
-
10:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, THYAO, AKBNK
-
10:59XU100
Endeks 6, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 29, 582.00 milyon TL de