***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 11:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.997814 TL dir. 25.07.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 37,26 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.07.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175284
BIST
'
14:026.607
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,74
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0226,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0383
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0229,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1517
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:021.709,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.709,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:02
|GSDHO
|4,51
|469.405.481
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.128.605
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.960.774
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|482.220.080
|% -9,98
|
|ADEL
|274,90
|130.191.797
|% -7,78
|
|YEOTK
|132,90
|1.027.185.346
|% -7,58
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|GESAN
|85,15
|1.641.650.551
|% -6,89
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|ASTOR
|95,15
|3.811.102.584
|% -4,85
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|THYAO
|218,30
|2.677.031.429
|% 0,46
|
|EREGL
|37,54
|2.596.401.997
|% 1,30
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|CANTE
|16,65
|2.424.868.626
|% -3,25
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|EKGYO
|8,22
|999.900.085
|% 0,37
|
|ODAS
|10,28
|1.218.294.159
|% 4,26
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9522
|26,9577
|% 0,14
|
|Euro
|29,8641
|29,8741
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,7216
|34,8958
|% 0,30
|
|Frank
|31,1340
|31,3215
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1637
|7,1997
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.128
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.555
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,81
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL