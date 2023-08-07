***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 10:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.02702 TL dir. 04.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 33,45 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181292
BIST
'
12:067.457
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 56,34
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0627,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0999
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0629,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0011
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:061.680,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.680,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|SDTTR
|331,80
|565.025.589
|% 9,98
|
|BRKVY
|52,90
|14.152.471
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|OYAYO
|31,72
|18.211.153
|% -6,60
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|ASTOR
|109,50
|1.757.476.877
|% -2,23
|
|PGSUS
|911,80
|1.494.455.848
|% 8,55
|
|SMRTG
|80,70
|1.275.456.255
|% -4,83
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|AKFYE
|16,06
|846.750.102
|% 5,59
|
|ADESE
|1,76
|86.284.768
|% 2,33
|
|SEGYO
|2,86
|112.873.166
|% 4,38
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9949
|27,0015
|% 0,33
|
|Euro
|29,6499
|29,6699
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2654
|34,4373
|% 0,15
|
|Frank
|30,7076
|30,8926
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,58
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.375
|-44,00
|
|Tam
|10.971
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.490
|5.547
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,54
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
-
12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem
-
12:17BALAT
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167 adet işlem
-
12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
-
12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem