***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 11:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.037682 TL dir. 08.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 32,76 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182680
BIST
'
12:147.479
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 67,19
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1427,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1429,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1526
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:141.675,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ERSU
|11,88
|185.532.253
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|856.487.720
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|ONCSM
|197,40
|64.366.006
|% 9,97
|
|GOODY
|24,66
|29.835.148
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|178.948.827
|% -9,97
|
|LOGO
|80,75
|139.784.184
|% -8,29
|
|IMASM
|22,02
|1.468.155.789
|% -7,87
|
|DESPC
|25,78
|12.940.981
|% -7,27
|
|THYAO
|257,30
|5.283.195.548
|% -1,72
|
|EREGL
|40,72
|4.287.601.023
|% -0,63
|
|KONTR
|287,80
|2.735.516.660
|% 7,43
|
|ASTOR
|116,70
|2.414.906.138
|% 1,39
|
|TUPRS
|105,30
|2.260.208.270
|% 3,44
|
|YKBNK
|15,18
|2.029.080.248
|% 1,67
|
|EKGYO
|9,00
|1.016.843.072
|% 0,56
|
|EREGL
|40,72
|4.287.601.023
|% -0,63
|
|ASGYO
|20,26
|2.095.554.923
|% 9,93
|
|ADESE
|2,14
|190.481.540
|% 8,08
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0233
|27,0391
|% 0,21
|
|Euro
|29,6993
|29,7152
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3729
|34,5453
|% 0,24
|
|Frank
|30,7634
|30,9488
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1834
|7,2194
|% 0,18
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.415
|11.587
|-22,00
|
|Tam
|11.145
|11.257
|-10,00
|
|Yarım
|5.581
|5.655
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.827
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|0,64
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:28KONTR
Yüzde 7.43 oranında artışla 287.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 927, 297 adet işlem
-
12:27GARAN
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 268, 207 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 0.78 ) 8, 080
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
12:25XU100
Endeks 7, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 53, 822.00 milyon TL de