***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 11:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.038274 TL dir. 11.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 30,87 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184997
BIST
'
11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0835
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERIT
|56,65
|29.562.883
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.193.937
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|BRKVY
|42,02
|18.464.754
|% -4,50
|
|AVHOL
|112,90
|47.069.049
|% -3,67
|
|CUSAN
|19,76
|47.460.025
|% -3,42
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|ASTOR
|137,90
|4.427.839.547
|% 6,65
|
|THYAO
|265,10
|3.812.866.212
|% -0,23
|
|KRDMD
|25,48
|2.696.090.677
|% 8,33
|
|TUPRS
|115,30
|2.499.847.043
|% 3,87
|
|ZOREN
|4,39
|1.062.055.757
|% 6,55
|
|PETKM
|19,44
|2.484.125.450
|% 2,75
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,26
|2.082.256.707
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,84
|491.968.669
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0465
|27,0520
|% 0,32
|
|Euro
|29,6190
|29,6276
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
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12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında