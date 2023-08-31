***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 11:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.249119 TL dir. 29.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 32,51 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 29.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190455
BIST
'
15:227.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 40,48
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:2226,6691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:2229,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0750
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:221.669,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.669,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.088.937
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|57.389.854
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.722.262
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.828.644
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,80
|7.787.158.853
|% 7,05
|
|KOZAL
|29,10
|6.016.538.318
|% 9,07
|
|ISCTR
|21,80
|5.561.368.961
|% -1,62
|
|TUPRS
|142,30
|4.537.444.380
|% 0,07
|
|GUBRF
|352,90
|4.104.670.853
|% 2,47
|
|ISCTR
|21,80
|5.561.368.961
|% -1,62
|
|EKGYO
|8,74
|2.124.530.198
|% 2,22
|
|KOZAL
|29,10
|6.016.538.318
|% 9,07
|
|PETKM
|20,90
|3.465.897.774
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,81
|698.358.642
|% 2,56
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6576
|26,6691
|% -0,08
|
|Euro
|29,0486
|29,0767
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,7428
|33,9120
|% -0,28
|
|Frank
|30,1152
|30,2966
|% -0,45
|
|Riyal
|7,0875
|7,1230
|% -0,06
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.981
|11.082
|-76,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,70
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37ARSAN
Yüzde 7.53 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 174, 228 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 7, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 97, 336.00 milyon TL de
-
15:35ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 202 adet işlem
-
15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
-
15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem