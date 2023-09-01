***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 13:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.230995 TL dir. 31.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 32,38 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 31.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190780
BIST
'
14:437.972
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 54,01
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4326,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4328,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:431.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.604.642.115
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.449.566
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|104.777.040
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,24
|1.530.653.172
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|266.095.277
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|106.567.401
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|KLSER
|109,20
|1.992.466.813
|% -5,94
|
|ASTOR
|142,70
|5.664.192.275
|% -0,90
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|TUPRS
|142,40
|4.312.470.154
|% 0,92
|
|IZENR
|59,40
|3.636.120.222
|% 10,00
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,70
|3.136.299.306
|% 1,28
|
|ISCTR
|21,52
|4.885.934.847
|% 2,18
|
|IHLAS
|1,12
|145.706.541
|% 2,75
|
|KOZAL
|28,20
|3.524.166.811
|% -0,91
|
|YKBNK
|15,84
|1.833.326.867
|% -0,38
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7767
|33,9461
|% 0,24
|
|Frank
|30,1520
|30,3337
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|6,57
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.997
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.515
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|0,20
|
|B. Petrol
|87,98
|87,98
|1,15
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem
-
14:55OTTO
Yüzde 5.63 oranında artışla 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 310 adet işlem
-
14:54PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 803 adet işlem
-
14:53OFSYM
Yüzde 9.96 oranında artışla 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 877 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 7, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 80, 146.00 milyon TL de