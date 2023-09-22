***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 10:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.343266 TL dir. 21.09.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,49 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196772
BIST
'
11:598.080
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 79,40
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5927,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0337
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5928,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:591.682,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.682,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1478
|27,1543
|% 0,12
|
|Euro
|28,9094
|28,9219
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,60
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.109
|11.192
|2,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,41
|
Seans Raporu
11:59
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12:14IMASM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 681, 421 adet işlem
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12:13CANTE
Yüzde 5.16 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 534, 520 adet işlem
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12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 7 artarak (% 0.65 ) 8, 485
-
12:12XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 50, 905.00 milyon TL de
-
12:12PAMEL
Yüzde 4.22 oranında artışla 150.50 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 111 adet işlem