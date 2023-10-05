***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 11:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.401133 TL dir. 04.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,58 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199844
BIST
'
14:378.261
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -72,51
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3727,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3729,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:371.613,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.613,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TETMT
|2.228,90
|20.730.167
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.519.753
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
|
|MANAS
|11,10
|170.291.737
|% -7,88
|
|COSMO
|172,40
|57.314.873
|% -7,21
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|THYAO
|235,30
|5.436.853.042
|% -1,34
|
|TUPRS
|147,80
|4.193.487.623
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|EKGYO
|7,97
|2.361.874.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5406
|27,5714
|% 0,16
|
|Euro
|29,0776
|29,0936
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9907
|30,1714
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,39
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.861
|10.955
|-47,00
|
|Yarım
|5.447
|5.494
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,36
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50SAFKR
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 130 adet işlem
-
14:49INFO
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 714 adet işlem
-
14:47TEZOL
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 312 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 8, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 90, 346.00 milyon TL de
-
14:46COSMO
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 171.70 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 536 adet işlem