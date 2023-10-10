***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 10:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.397623 TL dir. 09.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 26,92 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 09.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203652
BIST
'
10:528.376
En Düşük
|Değişim
|: 2,23%
|| 182,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5227,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5229,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0720
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:521.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:50
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|348.223.299
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.542.965
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,60
|1.895.087.753
|% 2,82
|
|ASELS
|42,66
|1.657.938.105
|% -2,78
|
|TUPRS
|150,00
|1.261.193.729
|% 1,42
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.013.329.529
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,48
|840.604.687
|% 5,37
|
|KATMR
|3,20
|377.804.473
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,36
|599.556.616
|% 2,08
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ODAS
|13,12
|705.321.621
|% 5,38
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7230
|27,7299
|% 0,22
|
|Euro
|29,3428
|29,3583
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,7890
|33,9585
|% 0,02
|
|Frank
|30,4738
|30,6573
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,40
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.191
|11.293
|-39,00
|
|Yarım
|5.613
|5.664
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.832
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,89
|87,89
|-0,26
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04XU100
Endeks 8, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 29, 703.00 milyon TL de
-
11:04MRSHL
Yüzde 8.14 oranında artışla 1, 001.60 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 662 adet işlem
-
11:03CEMAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 289, 451 adet işlem
-
11:02DYOBY
Yüzde 7.61 oranında artışla 38.74 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 929 adet işlem
-
11:01CLEBI
Yüzde 7.07 oranında artışla 1, 034.00 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 612 adet işlem