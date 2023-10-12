***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 12:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.432991 TL dir. 11.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 27,25 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204842
BIST
'
14:268.432
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 101,63
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2627,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0964
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7576
En Düşük
27,6408
14:2629,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1233
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:261.679,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.679,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:26
|CMBTN
|1.098,90
|147.072.957
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|768.107.632
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.041.656.268
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|456.352.798
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,30
|3.072.447.040
|% 0,52
|
|EREGL
|44,88
|2.700.450.103
|% 1,72
|
|TUPRS
|148,00
|2.699.360.975
|% 2,49
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|GESAN
|109,80
|2.536.154.741
|% 7,65
|
|EKGYO
|8,24
|1.667.307.462
|% 0,73
|
|ZOREN
|6,40
|1.229.956.746
|% 3,90
|
|ODAS
|14,03
|2.271.865.023
|% 3,93
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|KATMR
|3,10
|406.688.406
|% 1,64
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7408
|27,7576
|% 0,35
|
|Euro
|29,5246
|29,5434
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,0422
|34,2129
|% 0,18
|
|Frank
|30,6820
|30,8669
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|
Seans Raporu
14:26
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-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 08 artarak (% 1.18 ) 8, 828
-
14:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CMBTN, BRYAT
-
14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
-
14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem
-
14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem