***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 10:08
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.262305 TL dir. 30.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 25,08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212176
BIST
'
14:447.697
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -16,31
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4428,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0502
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4430,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1510
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:441.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TABGD
|190,30
|4.866.551.279
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.305.692
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.409.693
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.357.066
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|A1CAP
|39,16
|641.178.892
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.866.551.279
|% 10,00
|
|THYAO
|221,10
|4.866.129.625
|% 1,01
|
|MIATK
|892,20
|3.896.623.297
|% 7,95
|
|TUPRS
|144,40
|3.345.543.862
|% 2,12
|
|ASTOR
|130,30
|2.207.378.708
|% -0,08
|
|ODAS
|12,82
|1.497.513.584
|% -2,29
|
|EKGYO
|6,63
|619.001.881
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.504.548
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,67
|1.277.739.914
|% 0,74
|
|MHRGY
|5,37
|391.456.581
|% -3,24
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2585
|28,3205
|% 0,29
|
|Euro
|30,1597
|30,1690
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3631
|34,5354
|% 0,22
|
|Frank
|31,2148
|31,4028
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,12
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.980
|12.053
|-13,00
|
|Yarım
|6.008
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,49
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029
-
14:54GEDIK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 120, 503 adet işlem