***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 10:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.215165 TL dir. 03.11.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 23,74 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.11.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214296
BIST
'
13:367.854
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 148,01
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3628,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0623
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3630,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1228
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:361.816,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.816,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:34
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|42.649.316
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.645
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|FENER
|125,00
|951.354.960
|% -7,41
|
|UFUK
|110,10
|21.675.985
|% -5,98
|
|IHYAY
|2,51
|10.721.788
|% -4,92
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|THYAO
|226,80
|4.040.658.897
|% 0,49
|
|TUPRS
|153,50
|2.760.403.201
|% 2,61
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|ASTOR
|124,00
|1.435.065.427
|% 3,08
|
|ZOREN
|5,40
|638.748.507
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,72
|600.896.493
|% 2,13
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|YKBNK
|17,66
|1.106.923.215
|% 2,44
|
|ODAS
|11,71
|731.761.478
|% 2,09
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4316
|28,4369
|% 0,20
|
|Euro
|30,5912
|30,6026
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,1875
|35,3639
|% 0,44
|
|Frank
|31,5938
|31,7841
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5611
|7,5990
|% 0,25
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|