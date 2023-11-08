***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2023 12:06
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.241055 TL dir. 07.11.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 24.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.11.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215612
BIST
'
14:187.849
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,60
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:1828,5175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0259
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1830,4715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:181.800,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.800,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:18
|TABGD
|179,30
|1.508.959.273
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.825.492
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,46
|444.048.292
|% -7,33
|
|THYAO
|229,00
|5.288.277.681
|% 1,33
|
|TUPRS
|149,80
|2.374.997.281
|% 0,54
|
|TCELL
|55,25
|2.147.359.137
|% 4,05
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|BIMAS
|309,75
|1.687.323.593
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,86
|824.375.028
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|622.548.377
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|186.232.880
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|YKBNK
|16,98
|1.320.676.351
|% -2,25
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5123
|28,5175
|% 0,09
|
|Euro
|30,4610
|30,4715
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,8692
|35,0441
|% -0,16
|
|Frank
|31,5301
|31,7201
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5835
|7,6215
|% 0,14
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|882,22
|884,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,50
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,40
|1.964,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de
-
14:32PEGYO
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 004, 469 adet işlem
-
14:31BRKVY
Yüzde 4.17 oranında artışla 56.25 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 733 adet işlem
-
14:30MERIT
Yüzde 8.47 oranında artışla 78.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 429, 642 adet işlem